عاجل.. وفاة الكاتب الساخر عاصم حنفي

توفي الكاتب الصحفي الشهير عاصم حنفي، والذي اشتهر بكتاباته الساخرة خلال مسيرته.

وفاة عاصم حنفي

وأعلن أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك» عن وفاة الكاتب الصحفي الشهير عاصم حنفي قائلًا: « إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدت مصر والصحافة المصرية وروز اليوسف الكاتب الكبير الأستاذ عاصم حنفي، الذي وافته المنية منذ دقائق لتنتهي مسيرة طويلة من الكتابة الساخرة لكن تظل سيرته ممتدة في تلاميذه وقراءه، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص التعازي».