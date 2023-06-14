عاصم حنفي يلحق بمحمود السعدني بعد 13 عاما من رحيله.. «من التقليد إلى المنافسة»

شعبية كبيرة حظي بها الكاتب الساخر محمود السعدني الذي يعد من رواد الكتابة الساخرة في الوطن العربي، ومن خلال مقابلة عمل بلندن التقى بالكاتب عاصم نفي لتبدأ رحلتهم معًا التي أتسمت بالكفاح المشترك ببلاط صاحبة الجلالة، نتج عنها ملازمة أستمرت لـ 40 عامًا.

علاقة خاصة جدًا جمعت بين الكاتب الساخر محمود السعدني الشقيق الأكبر للفنان صلاح السعدني، وبين الكاتب الساخر عاصم حنفي، قبل أن يرحل السعدني بمايو عام 2010 إثر أزمة قلبية، وبعد 13 عامًا على وفاته، يرحل رفيق رحلته الكاتب الساخر عاصم حنفي الذي وافته المنية مساء اليوم.

مقابلة عمل بلندن

التقى السعدني أول مرة بلندن بترشيح منه للعمل معه بمجلة 23 يوليو صادرة من لندن، وفقًا لما ذكره الكاتب الراحل عاصم حنفي في تقرير سابق على قناة dmc، بدأت المقابلة متحفظة من كلا الجانبين، كون حنفي كان متحفظا لقبول العمل وترك القرار لبعد المقابلة، كما أن السعدني لم يكن يثق سريعًا بالآخرين.

مقابلة استمرت 40 عامًا

«مقابلة استمرت 40 عامًا» هكذا وصف عاصم حنفي علاقته بمحمود السعدني، بعد أن استحوذ على ثقة السعدني به بصعوبة بالغة وعدة اختبارات تأكد خلالها السعدني من حسن اختياره.

تقليد تطور لمنافسة

بدأ عاصم حنفي حياته المهنية مقلدًا لكتابات السعدني دون أن يبدي السعدني أي قلق أو ضيق من هذا الأمر، غير أنه بعد فترة تخلى عن هذه الطريقة بالكتابة وخلق طريقته الخاصة حتى أنه بدأ بالسخرية من السعدني نفسه، الذي ظل محتفظا بهدوئه وصمته فترة طويلة قبل أن يتخلى عنهم ويخبره أنه سيرد على هذه السخرية إذا أستمرت، وحينها تملك الخوف من حنفي فقرر البعد عن نقد السعدني نهائيًا، غير أن السعدني سمح له بالسخرية منه بعد ذلك، وأصبح ينافسه.

شخصية السعدني اللاذعة بالنقد

سمات بارزة فرقت بين اسلوب السعدني بكتابة النقد وغيره من الكتاب الساخرين بحسب ما ذكر عاصم حنفي، كون الآخرين يكتبون كلماتهم الناقدة برقة وأدب شديد وهم يرتدون قفازات من الحرير بحسب وصفه، غير أن السعدني كان يكتب وهو يرتدي قفاز حديد ينتقد بشكل لاذع ما يراه يستحق النقد دون أن يبالي برد فعل الشخص الذي ينتقده.

وفاة الكاتب الساخر عاصم حنفي

وكان قد كتب بالأمس، الكاتب الصحفي أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. فقدت مصر والصحافة المصرية وروز اليوسف الكاتب الكبير الأستاذ عاصم حنفي، الذى وافته المنية منذ دقائق لتنتهي مسيرة طويلة من الكتابة الساخرة لكن تظل سيرته ممتدة فى تلاميذه وقرائه، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص التعازي».