ارتفاع كميات القمح الموردة لشون وصوامع الشرقية إلى 524 ألف طن

قال فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ نحو 863 طنا و349 كيلو؛ ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 524 ألفًا و399 طنًا، مشيرة إلى جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض

وأوضحت وكيلة وزارة التموين، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن، أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

وناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعا لحدوث فاقد، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.