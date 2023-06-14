أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في البحر الأحمر.. تفوق البنات

أعلن الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية للمعاهد الأزهرية بالبحر الأحمر، وذلك بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر مقدما التهنئة للطلاب الأوائل وأولياء الأمور.

أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بالبحر الأحمر

كشف مسؤولو منطقة البحر الأحمر الأزهرية، في بيان عبر الصفحة الرسمية، عن أسماء الطلاب العشرة الأوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالبحر الأحمر وهم على الترتيب:

- سلمي محمد العبد معهد الغردقة.

- آلاء أسامة محمود معهد الغردقة.

- إسراء محمد السمان معهد سفاجا.

- ورقية عبد الرحمن خيري معهد الغردقة.

- صفاء أحمد عبد الحكيم معهد سفاجا.

- سلمي محمد ممدوح معهد القصير.

- محمد أحمد أبو الحسن معهد رأس غارب.

- معاذ عبد الغفار عبد العزيز معهد القصير.

على محمد محمد معهد رأس غارب.

محمد صالح عدلي معهد رأس غارب.

أوائل طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية لمعاهد البحر الأحمر الأزهرية

وأشارت منطقة البحر الأحمر الأزهرية في بيان لها اليوم الأربعاء بأنه تم حصر أوائل طلاب الشهادة الإبتدائية لمعاهد البحر الأحمر الأزهرية بعد تسلم النتيجة واعتمادها من الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية.