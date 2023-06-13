موعد صلاة العيد الكبير 2023 في البحر الأحمر.. استعدادات مكثفة بـ«الأوقاف»

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وهو ما يكثر معه تساؤلات المواطنين عن موعد صلاة العيد الكبير 2023 في البحر الأحمر، وهو ما أجاب عنها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موضحا أن أول أيام العيد الأربعاء 28 يونيو الجاري.

موعد صلاة العيد الكبير 2023 في البحر الأحمر

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن موعد صلاة العيد الكبير 2023 في البحر الأحمر في تمام الساعة 6:18 صباحا، حيث يؤدي الملايين صلاة العيد الكبير في مدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.

استعدادات صلاة العيد الكبير 2023 بالبحر الأحمر

واستعدت مديرية أوقاف البحر الأحمر لأداء صلاة العيد الكبير 2023 في مساجد المدن، بحملة تعقيم وتطهير وتنظيف المساجد، وسط إجراءات وقائية واحترازية، مع الالتزام بأداء صلاة العيد في الساحات المفتوحة المحددة من قبل المديرية.

أكبر مساجد صلاة العيد الكبير 2023 في البحر الأحمر

وتضم محافظة البحر الأحمر أكثر من 100 مسجد مخصصة لأداء صلاة العيد الكبير وأشهر مساجد المحافظة مسجد الميناء الكبير، والذي يقع على شاطئ البحر بالغردقة، ويسع لـ17 ألف مصل.