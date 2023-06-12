مواني البحر الأحمر: وصول 2150 طن بروبلين لميناء بورتوفيق

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، لافتا إلى تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 553 شاحنة و88 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 292 شاحنة و73 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 261 شاحنة و15 سيارة.

ميناء سفاجا يستعد لاستقبال ثلاث سفن

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، القاهرة وأمل فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، القاهرة وأمل.

تداول 1500 طن بضائع و130 شاحنة

ويشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و130 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SYN ZUPE على متنها 2150 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات بينما تغادر السفينة SEA WAVE1 متجهة الي جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2420 راكب بموانيها.