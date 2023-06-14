متطوع بـ«حياة كريمة» يلقي قصيدة في مدح جيش مصر.. والسيسي: «متشكرين»

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستماع لأحد المتطوعين بمبادرة «حياة كريمة» بقرية «الأبعادية» بمحافظة البحيرة قائلًا: «سيبوه يا جماعة يتكلم.. سيبوا زميلكم».

وانشد الشاب قصيدة قال فيها

يا خير جيش يحمي البلاد عشية وضحاها

يا مصر قومي فالكرامة ذاتنا.. وجيوشنا وشبابنا كالأسود أراها

من شرق مصر لغربها وشمالها لجنوبها الكل قام بداها

والله في القرآن خص اسمها ادخلوها بسلام آمنين

سبحان من بالأمن خص حماها.. تحيا مصر

وردّ عليه الرئيس السيسي قائلًا: «ما شاء الله..متشكرين جدًا ومتشكرين مرة تانية».