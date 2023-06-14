هتافات وزغاريد وأعلام.. استقبال جماهيري حاشد للرئيس السيسي في قرية «الأبعادية»

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته، وأدار حوارًا مع حشد من المواطنين بقرية «الأبعادية» في البحيرة، فيما استقبلته سيدات القرية بالزغاريد وهتاف الحضور «بنحبك يا ريس».

وفي سياق متصل، أذاعت قناة إكسترا نيوز أغنية عن محافظة البحيرة احتفالًا بزيارة الرئيس السيسي لقرية الأبعادية، وجاءت كلمات الأغنية: «ع البحيرة أوام جينا.. زورنا ناسنا وأهالينا.. كرم البيوت شيء متأصل.. ملناش هنا غير بعضينا».