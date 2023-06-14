مواعيد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط.. تستمر 16 يومًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، مواعيد التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية والتي بدأت اليوم الأربعاء وتستمر لمدة 16 يوما.

وتبدأ مواعيد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، من اليوم الأربعاء وحتى يوم الأربعاء 5 يوليو، ما عدا الإجازات الرسمية، على أن تكون التظلمات بمقر مدرسة النصر الابتدائية بشارع الهلالي بمدينة أسيوط من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 / 2023 بنسبة نجاح بلغت 77.3% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، و76.20% للإعدادية المهنية.

وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثاني للإعدادية العامة 59 ألفًا و96 طالبًا من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 76 ألفًا و619 طالبًا، لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الإعدادية المهنية بلغ 3 آلاف و214 طالبًا نجح منهم 2200 طالب بنسبة نجاح بلغت 76.20%، فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 62.5% والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 75.3%، مضيفًا أن النتيجة جار توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.