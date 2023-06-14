أمين الفلاحين للرئيس: مصر آمنة بفضلك.. والسيسي يرد: بفضل الله

قال محمد بركات، أمين أمانة الفلاحين بحزب حماة الوطن، إنّ تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعني تأييد مصر، وتأييد بقاء مصر آمنة، فأجابه الرئيس: «بفضل الله»، فرد بركات: «بفضل الله وبفضلك مصر آمنة، فيه سياحة وفيه اقتصاد وفيه استثمار للأجانب لأن بلدي أمان».

وأضاف بركات، خلال كلمته أمام الرئيس السيسي، في حفل إفطار أقيم على هامش افتتاح مشروعات مبادرة حياة كريمة في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة: «الاستثمار الأجنبي ييجي يعمل مشاريع لينا وللأجيال اللي بعدنا»، ليرد عليه الرئيس «شكرًا جزيلًا».