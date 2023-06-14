السيسي عن استقبال 9 ملايين ضيف في مصر: «عشان كدا بقول لكم خلوا بالكم من بلدكم»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «عندنا في مصر نتيجة فضل الله علينا ونتيجة الأمن والسلام اللي عايشين فيه، 9 ملايين ضيف، وفي السبع أسابيع اللي فاتت نتيجة الظروف اللي بتحصل مع أشقائنا في السودان أكثر من 220 ألف إنسان دخلوا علشان الظروف الموجودة».

وأضاف الرئيس السيسي خلال حوار مفتوح مع أهالي قرية «الأبعادية» في البحيرة، «دي فرصة أقول لأشقائنا في السودان ولأي بلد خلي بالكم من بلدكم، ولما كنت بقول خلي بالكم من بلدكم كانت الناس بتقول هو بيقول الكلام ده ليه؟ كنت بقول الكلام ده لأني شوفت وربنا أراد أننا كلنا نشوف لما حصلت مشاكل في بلاد أخرى الناس مقدرتش تقعد وسابت بلدها، وجت عندنا وفي حتت تانية».

واستكمل رئيس الجمهورية: «اعرفوا إن الدول اللي حصل فيها مشاكل واقتتال جه منهم عندنا ملايين، عايشين معانا، وظروفنا صعبة كان ممكن نقول لأ، بيدخلوا المدارس بتاعتنا والمستشفيات اللي موجودة، احنا بنتشارك اللي موجود، واللي موجود مش كتير، لكن احنا بنتشارك فيه».

وأردف الرئيس: «احنا بنحاول نخفف من آثار الأزمة اللي احنا بنتكلم عليها بقالها 3 سنين، ودي مدة مش بسيطة في عمر دولة، إنها تفضل تقاوم أزمة كبيرة مش على مستوى مصر ولكن على الصعيد العالمي ولها تأثير في دول اقتصادها أقوى مننا ودول غنية، وبالرغم من كده بنقول إن الحد الأدنى تكون الحاجة موجودة».