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السيسي: تأثرنا بكورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.. لكننا لم نتوقف

كتب:

محمد عزالدين
12:25 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «احنا في أزمة دلوقتي بقالنا 3 سنين، بدأت بفيروس كورونا، وده كان له تأثير كبير على العالم وعلينا، لكن المهم احنا في مصر موقفناش، وجت الأزمة الروسية الأوكرانية، وكان لها تأثير علينا وعلى الاقتصاد العالمي، يمكن تكون بطأتنا شوية، ويمكن تكون غلت الأسعار وغلتها كتير».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء له مع أهالي قرية «الأبعادية» في البحيرة، «خلي بالكم بردو احنا في الـ3 سنين دول، زدنا 6 ملايين، مش بقصد بالكلمة دي أي حاجة، لكن بحط قدامكم الصورة جنب بعضها».

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