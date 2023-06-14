السيسي: ما شاهدناه في قرية الأبعادية يزيدنا إصرارا على استكمال «حياة كريمة»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ ما شاهده اليوم في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، يزيد الإصرار على الاستمرار في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري بأكمله وتحسين جودة حياة السكان.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حوار مفتوح مع أهالي قرية الأبعادية بالبحيرة: «لا أحد يستطيع فعل كل الأمور وحده، لا حكومة ولا رئيس ولا مؤسسات، لكن نقدر مع بعضنا البعض كدولة وشعب».

وأكمل الرئيس، أنّ مصر تواجه الكثير من التحديات، ومنها أنّ المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة كان مخططا لها أن تتكلف 200 لـ250 مليار جنيه، ووصلت إلى 350 مليار جنيه، متابعا: «في المرحلتين التانية والتالتة التكلفة كلها هتوصل 1000 مليار جنيه، يعني تريليون جنيه، وده كله من بلدنا».

وأوضح الرئيس، أنّنا جميعا نستطيع العبور من كل التحديات: «لما حد بيكون داخل على موضوع مهم بنتكاتف مع بعضنا ونساعد بعض، زي مساعدة أسرة بسيطة أو بنت بتتجوز، ولو في أزمة بتتحل، لكن لو حصل العكس مفيش أزمة هتنتهي».

وأكد الرئيس السيسي، أنّ حجم العمل الذي يحدث في مصر على مدار السنوات الـ8 الماضية، سببه تكاتف الشعب بمختلف أطيافه من شباب وشبابات وكبار سن وغيره مع الدولة، مشيرا إلى أنّ الله سبحانه وتعالى سهل أمورا كثيرة بفضل دعوات كبار السن.