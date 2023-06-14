المخرج عمرو سلامة يعلن بدء تصوير الفيلم الدرامي القصير «60 جنيه»

أعلن المخرج عمرو سلامة، بدء تصوير الفيلم الدرامي القصير «60 جنيه»، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك».، قائلا: «بداية تصوير الفيلم الدرامي القصير 60 جنيه، مشروع مليء بالشغف والتجريب، مستوحى من أغنية لـ زياد ظاظا».

وانتهى عمرو سلامة من تصوير فيلمه الأخير «شماريخ»، بعد فترة طويلة من التصوير، بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وعلى رأسهم آسر ياسين وأمينة خليل وخالد الصاوي وأدهم الشرقاوي وسالي حماد ومحمد ثروت ومصطفى درويش وغيرهم من النجوم، وذلك بعد النجاح الذي حققه من خلال فيلم برا المنهج مع الفنان ماجد الكدواني، والذي قدمه عام 2021.

ويعتبر ذلك العمل الأول الذي يجرى عرضه للفنان مصطفى درويش بعد وفاته، حيث انتهي من تصويره كاملاً قبل الوفاة، ولكن لم يتحدد موعد طرحه بدور العرض حتى الوقت الحالي.