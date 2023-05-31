من هو الطفل عمر شريف؟.. اكتشفه المخرج عمرو سلامة وقدمه للجمهور في 2021

حصد عمر شريف، العديد من الإشادات، بعد تألقة خلال موسم درما رمضان المنقضي، من خلال مشاركته فى مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة منى زكي.

من هو الطفل عمر شريف؟

وحرص الفنان طه دسوقي على تكريم الطفل عمر شريف، بعد تألقه في مسلسل «تحت الوصاية»، إذ أهدى جائزة أحسن ممثل صاعد، أمس، بحفل توزيع جوائز النسخة الأولى من مسابقة جوائز المسلسلات والإعلانات الرمضانية التي أقيمت، بأحد مسارح مول تجاري بمنطقة السادس من أكتوبر.

ودخل الطفل عمر شريف فى حالة من الانهيار وسجد على المسرح عقب طلب طه دسوقي منه الصعود لمنحه الجائزة، وسط تصفيق من الحضور الذي كان أبرزهم منى زكي بطلة مسلسل «تحت الوصاية».

الطفل عمر شريف قدم العديد من الأدوار

قدم الطفل عمر شريف رغم سنة الصغير العديد من الادوار المتميزة، إذ اكتشفه المخرج عمرو سلامة، وقدمه لأول مرة للجمهور من خلال فيلمه «برا المنهج» عام 2021، بطولة ماجد الكداوني، روبي، دنيا ماهر، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، أمجد الحجار، محمد عبدالعظيم، علي قاسم.

وتألق عمر شريف في دوره بفيلم «برا المنهج»، إذ كان الجمهور يشيد به حينها، لذلك أسند له تجربة سينمائية من خلال فيلم «الجريمة»، للفنان أحمد عز، والفنان ماجد الكداوني، عام 2022، والتي دارت أحداثه حول عادل المصاب بمرض نفسي يستشعد ذكرياته كاشفًا خفايا إجرامية في ماضيه الغامض، وأثناء سرد تلك الذكريات تتضح ملابسات اختفاء زوجته نادية، واستمرارية مطاردة شبحها له.

تألق الطفل عمر شريف في الدراما

واستمر الطفل عمر شريف في تألقه من خلال أعماله، إذ قدم بعد فيلم «الجريمة»، مسلسل «البحث عن علا»، ثم مسلسل «تحت الوصاية»، الذي نال إشادات كبيرة من النقاد، كما لفت انتباه العديد من المخرجين والجمهور له.

ممارسة الطفل عمر شريف للرياضة

يذكر أن الطفل عمر شريف يبلغ من العمر 13 عاما، ويعشق لعب كرة القدم وركوب الدرجات، ويمارس رياضة البوكسينج، وحصد جائزة الإبداع من مهرجان المركز الكاثوليكي عن دوره فيلم برا المنهج عام 2021.