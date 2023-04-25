عمرو سلامة يشيد بالطفل عمر شريف: لسه مواهبك هتاخدك لمكان أبعد

أشاد المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بالطفل عمر شريف في مسلسل تحت الوصاية الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان 2023.

ونشر سلامة صورة تجمعه بعمر شريف وعلق عليها قائلا: «مبسوط بيك يا عمر ومبسوط ليك على نجاحك في مسلسل تحت الوصاية، ولسه مواهبك هتاخدك لمكان أبعد، نجاحك في المسلسل ينسبلك إنت والمخرج محمد شاكر فقط، وده اللي بيحصل لما موهبة حقيقية تشتغل مع مخرج محترف وفاهم».

مسلسل تحت الوصاية

يذكر أن مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي ودياب وأحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.