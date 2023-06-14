مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023.. اعرف عدد الأسئلة ونوعها

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023، والمقرر أن يؤدي الطلاب الامتحان فيها يوم الأحد 18 يونيو في أول أيام امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مواصفات امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023، ويتضمن أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد» 85% وأسئلة مقالية 15%، حيث يُعقد الامتحان ورقيا بنظام الأوبن بوك، ويتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم مع بداية كل مادة، ويتم استلامه من الطلاب مرة أخرى بعد نهاية الامتحان.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ امتحان اللغة العربية يتضمن 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، مشيرا إلى أنّ الأسئلة ستكون واضحة الصياغة ولا تحتاج إلى التأويل ولكل سؤال إجابة واحدة فقط من أحد البدائل.

عدد ونوع أسئلة اللغة العربية للثانوية العامة

- عدد أسئلة مادة اللغة العربية للثانوية العامة 55 سؤالا.

- المجموع الكلي لمادة اللغة العربية «80 درجة».

- 4 أسئلة مقالية بامتحان اللغة العربية «10 درجات».

- 51 أسئلة موضوعية بامتحان اللغة العربية «70 درجة».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة 2023 يبلغ 783025 طالبا وطالبة، بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «علوم» و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية «رياضيات».

وأضافت الوزارة أنّ عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.