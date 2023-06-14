«التعليم» توجّه المديريات بتنفيذ البرنامج العلاجي في المدارس الفنية

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بشأن أعمال التقييم والتحقق للبرامج الدراسية ذات المناهج المبنية بمدارس التعليم الفني، وفقا لمنهجية الجدارات المطلوبة بسوق العمل للعام الدراسي الحالي 2023، لطلاب التعليم الفني الصفين الأول والثاني بمدارس المرحلة الثانية والثالثة المطبق بها البرامج الدراسية المبنية وفق منهجية الجدارات المطلوبة في سوق العمل.

الزيارة الثانية لأعمال التحقق الخارجي منهجية الجدارات

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في الخطاب المرسل للمديريات التعليمية، إلى أنّه سيتم تنفيذ الزيارة الثانية لأعمال التحقق الخارجي خلال الفترة من الثلاثاء 20 يونيو حتى الأحد 25 يونيو، بهدف التأكد من صدق وموثوقية قرارات تقييم الطلاب، وفعالية التحقق الداخلي بالمدارس الفنية المطبق بها منهجية الجدارات، وتنفيذا للائحة التقييم والتحقق المعدلة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم.

توفير أماكن إقامة استراحة للقادمين

ووجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدير عام التعليم الفني في المديريات والإدارات، بما يلي:

- تنفيذ أعمال التحقق الخارجي للمدارس المستهدفة وفقا للجدول المرفق.

- التنبيه على مسؤول الجدارات بالتعليم الفني بالمديرية وإبلاغ المكلفين بتلك الزيارات مع الالتزام باستلام التقارير الخاصة بالزيارات من المحققين وارسالها للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في موعد أقصاه الاثنين الموافق 3 يوليو 2023.

- توفير أماكن إقامة استراحة للقادمين من محافظات أخرى لأعمال التحقق بمدارسكم خلال فترة الزيارة يتم صرف بدلات السفر والانتقالات للمحققين من محافظتكم بالإدارات التعليمية والمديرية.

تنفيذ البرنامج العلاجي

- إخطار المكلف بأعمال التحقق الخارجي، تسليم النسخة الورقية من التقرير لمسؤول الجدارات بالتعليم الفني بالمديرية، وإرسال نسخة Soft من استمارة التحقق الخارجي على واتساب الخاص بمنسق البرنامج بكل نوعية بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، وعدم التأخير في إرسال ذلك.

- إخطار المدارس الفنية بتنفيذ البرنامج العلاجي لوحدات الفصل الدراسي الأول والثاني (الدور الثاني) لطلاب الصفوف الثلاثة بجميع المدارس الفنية خلال الفترة من الاثنين الموافق 10 يوليو حتى الاثنين 17 يوليو.