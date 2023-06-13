«التعليم» تطالب بتجميع تحويلات الطلبة بالصف الثالث الثانوي وإرسالها للوزارة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا لجميع مديري المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية، بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة.

وكلفت الوزارة جميع الإدارات التعليمية التابعة للمديريات بتجميع تحويلات الطلبة بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2023 وجميع المستندات الدالة على سبب التحويل مع الالتزام بضوابط التحويل، وإرسالها مع مندوب الإدارة التعليمية إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة في نهاية شهري يوليو وأغسطس.

ونص الخطاب الصادر على أنه في إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 وفي ضوء القرارات الوزارية والكتب الدورية الصادرة في شأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة وبناء على كتاب الإدارة العامة للشؤون القانونية «إدارة التحقيقات»، الصادر لجميع المديريات على مستوى الجمهورية والمؤشر عليه من الوزير بتاريخ 27 مايو «يعتمد الرأي حسب القواعد».

وطالب وزيرالتعليم بوقف جميع التحويلات للطلبة بالصف الثالث الثانوي وعدم قبول تحويل أي طالب بين المدارس داخل الإدارة أو بين الإدارات وبعضها داخل المديرية أو بين المديريات المختلفة إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المركزية المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي العام بديوان عام الوزارة.

ويرجى التوجيه والتنبيه بتكليف الادارات التعليمية التابعة بتجميع كل تحويلات الطلبة بالصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي 2023-2024 وجميع المستندات الدالة على سبب التحويل مع الالتزامبضوابط التحويل، وإرسالها مع مندوب الادارة التعليمية إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة في نهاية شهري يوليو وأغسطس، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المركزية المشكلة؛ لبحث كل التحويلات والبت فيها.