تفاصيل إجلاء 15 ألف شخص لمراكز إيواء بسبب بركان الفلبين

هربت شاحنات محملة بالقرويين بالقرب من بركان مايون في الفلبين، متأثرين بمشهد الحمم الحمراء الساخنة المتدفقة من فوهة بركان الفلبين، والخوف من انفجارات متفرقة من الرماد، وذلك بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

إجلاء 15 ألف شخص من بركان الفلبين

وتابع التقرير أن حوالي 15 ألف شخص غادرو القرى والمناطق الزراعية الفقيرة لمراكز إيواء، خوفا من فوهة بركان الفلبين مايون في مقاطعة ألباي الشمالية الشرقية، وجاء ذلك في عمليات إجلاء قسرية منذ ارتفاع النشاط البركاني الأسبوع الماضي، كما مدد حاكم ألباي منطقة الخطر كيلومترًا واحدًا وطلب من آلاف السكان الاستعداد للتحرك في أي وقت، لكن الكثيرين اختاروا الفرار من منطقة الخطر الموسعة حتى قبل أمر الإخلاء الإلزامي.

تجديد الاضطراب في بركان الفلبين

وقال خبراء حكوميون في البراكين، إنه بعد أيام من ظهور علامات تجدد الاضطراب في بركان الفلبين، بما في ذلك سقوط سرب من الصخور وحفرة متوهجة برتقالية زاهية مرئية في الليل، بدأ مايون في طرد الحمم البركانية، والتي تدفقت ببطء على سفينتين على منحدرها الجنوبي الشرقي، وقال تيريسيتو باكولكول، مدير المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، إن عمودًا من الرماد ارتفع إلى 100 متر فجر يوم أمس انجرف باتجاه الجنوب الشرقي مع الريح نحو بعض القرى.

وأظهر مقطع فيديو لوكالة أسوشييتد برس، صخرة تنكسر من جانب قبة من الحمم البركانية في فوهة مايون، ثم تغرق وتتحول إلى قطع صغيرة حمراء ساخنة خلال تدحرجها وتحطمها على أحجار أخرى على منحدر البركان الحاد، ويعد بركان مايون والذي يبلغ ارتفاعه يبلغ ارتفاعه 2462 مترًا من أهم مناطق الجذب السياحي في الفلبين، بسبب شكله المخروطي الخلاب، ولكنه الأكثر نشاطًا من بين 24 بركانًا معروفًا في الأرخبيل.