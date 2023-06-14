السيسي: نعمل بتخطيط استراتيجي لمواجهة تحديات الدولة لـ30 سنة مقبلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة حريصة على أن تكون المشروعات التنموية المنفذة الآن، تكفي الدولة لمواجهة تحديات 30 عاما مقبلة، بدليل أنّ الجامعات التي أنشأتها الدولة، تكفي احتياجات مصر من التعليم حتى العام 2050، ولم يعد هناك أي مشكلة في التعليم، لأنّه لم يعد مركزيا في القاهرة أو الإسكندرية، بل امتد على مستوى خريطة مصر.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس، في حفل إفطار أُقيم على هامش افتتاح الرئيس مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، في قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة.