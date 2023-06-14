السيسي يشيد بابتكارات الطلاب خلال تفقد جامعة برج العرب التكنولوجية

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة برج العرب التكنولوجية، واستمع لشرح رئيس الجامعة حول مكونات الجامعة، كما شاهد بعض الاختراعات التكنولوجية التي ابتكرها الطلاب، مشيدًا بها.

واستمع الرئيس السيسي، لشرح الدكتور محمد الجوهري، رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية عن مكونات الجامعة، قائلًا إنَّ الجامعة حكومية ومكونة من 5 مبان هي المبنى التعليمي ومبنى الإدارة ومبنى الورش والمعامل ومبنى الكافيتريا والمسجد، إضافة إلى 10 معامل و10 ورش، و20 قاعة صغيرة كثافة 40 طالباً و4 قاعات كبيرة بواقع 80 طالباً، و4 مدرجات، المدرج الواحد يسع لـ 340 طالباً مجهزة بأحدث المعدات.

ولفت إلى أنَّ الجامعة بها كليتان وهما كلية الصناعة والطاقة وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية، ويوجد 1580 طالباً في أول سنة، و60% من الطلاب من الإسكندرية، و40% من الطلاب المغتربين.

وتفقد الرئيس السيسي مجمع الورش، وأوضح أيمن عاشور وزير التعليم العالي، أنَّه يتمّ دعم ابتكارات الطلاب من خلال صندوق رعاية المبتكرين والمبدعين ومن خلال مبادرة «ابدأ» نحاول دعم هذه الابتكارات وربطها مع الصناعة ومحاولة تحويل هذه الابتكارات من الطلاب المميزين.