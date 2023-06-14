لو عايز تصيف في مطروح.. اعرف القطارات وأسعار التذاكر بالتفصيل

«قطارات المصيف» عبارة عن مجموعة من القطارات التي يتم تشغيلها خلال شهر يونيو من كل عام، تشمل المكيفة والنوم، على خط «القاهرة - مرسى مطروح»، وذك لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح.

حددت هيئة السكة الحديد في تقرير لها، تفاصيل بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط «القاهرة - مرسى مطروح»، والتي بدأت اعتباراً من يوم السبت الماضي الموافق 10 يونيو الجاري.

قطارات يوم السبت الموافق 17 يونيو

- يتم تشغيل قطار نوم 773 / 772 «القاهرة - مرسى مطروح».

- يتم تشغيل القطار يومي السبت والاثنين والأربعاء بتركيب 8 عربات نوم.

- يتم تشغيل القطار مكيف إسباني أيام الأحد والثلاثاء والخميس بتركيب 9 عربات مكيفة.

- يقوم من القاهرة الساعة 22:05 مساءاً.

- يصل مرسى مطروح الساعة 05:30 صباحاً.

- يمر القطار بداية من القاهرة على بنها وطنطا وإيتاي البارود ودمنهور وأبيس ومحرم بك ومطار برج العرب والحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة وجراولة وسملا وأخيراً يصل إلى محطة مرسى مطروح.

قطارات يوم الأحد الموافق 18 يونيو

- يتم تشغيل قطار 775 / 774 «مرسى مطروح - القاهرة مطروح».

- يتم تشغيل القطار أيام الأحد والثلاثاء والخميس بتركيب 8 عربات نوم.

- يتم تشغيل القطار مكيف إسباني أيام الاثنين والأربعاء والجمعة بتركيب 9 عربات مكيفة.

- يقوم القطار من مرسى مطروح الساعة 22:30 مساءاً.

- يصل القطار إلى محطة القاهرة الساعة 05:35 صباحاً طبقاً.

- يقوم القطار من محطة مرسى مطروح ويمر بالضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين والحمام وبرج العرب ومطار برج العرب ومحرم بك وأبيس ودمنهور وإيتاي البارود وطنطا وبنها والقاهرة.

أسعار قطارات «القاهرة – مرسى مطروح» النوم

-سعر تذكرة القطار مفرد: 600 جنيه

-سعر التذكرة مشترك: 400 جنيه

-سعر التذكرة طفل: 300 جنيه.

أسعار قطارات «القاهرة - مرسى مطروح» نوعيات أخرى

- القطار الروسي ثالثة مكيفة: 170 جنيها.

- القطار الروسي ثالثة تهوية: 55 جنيها.

- القطار الإسباني أولى مكيفة: 250 جنيها.

- القطار الإسباني ثانية مكيفة: 175 جنيها.

- قطار تحيا مصر درجة عادية: 50 جنيها.