«السكة الحديد»: تشغيل القطارات من محطة بشتيل الجديدة.. وجار استكمال المباني

نشرت هيئة السكك الحديدية، فيديو على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك بوك»، يوضح مرور القطارات من محطة بشتيل الجديدة -محطة قطارات صعيد مصر- مؤكّدة ارتفاع معدلات أعمال تنفيذ المحطة والتي اشتملت على واجهة مبنى المحطة المطلة على شارع السودان وواجهة مبنى المحطة جهة محور الفريق كمال عامر، ومنطقة الهرم الزجاجي، وورش العربات ومبنى موزع الكهرباء وغرف الأمن والتحكم وخط البضائع الجديد وصالة حجز التذاكر، وصالة كبار الزوار، والمحلات التجارية.

وأكّدت هيئة السكك الحديدية أنّه يوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة بالإضافة إلي جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة.

كما يشمل الدور الأرضي ‏علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة ‏بالإضافة إلى 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترًا، كما يضم الدور الأول والثاني للمحطة ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية.

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنَّ المحطة ستقدم أعلى مستوى من الخدمات للركاب، إذ ستكون محطة ‏ذكية تبادلية وتحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏‏وهي محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار.