لو هتسافر يوم عيد الأضحى المبارك.. اعرف موعد حجز تذاكر القطارات

تبدأ هيئة السكة الحديد، حجز تذاكر سفر قطارات عيد الأضحى المبارك 2023 للسفر يوم 28 يونيو الجاري، موضحة أنها عملت على زيادة عدد منافذ بيع التذاكر في إطار الاستعدادات الخاصة بالعيد، فضلاً عن استمرار أعمال صيانة القطارات.

وأكدت الهيئة في تقرير لها، أن اليوم ينتهي حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى، على أن يتم بدء تشغيل قطارات إضافية اعتباراً من يوم 22 يونيو الجاري، موضحة أن القطارات تشمل المكيفة والـ«vip» والتالجو لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب.

مواعيد تشغيل قطارات تالجو الإضافية

قطار رقم 2040

- يتم تشغيل قطار رقم 2040 على خط «القاهرة - الأقصر».

- يتم تشغيل القطار في الفترة من 22 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل.

- يقوم قطار رقم 2040 الساعة 8:40 مساءاً من محطة القاهرة.

- يصل القطار إلى محطة الأقصر الساعة 5:10 صباحاً.

قطار رقم 2041

- يتم تشغيل قطار رقم 2041 على خط «الأقصر - القاهرة».

- يعمل القطار في الفترة من 23 يونيو الجاري حتى 8 يوليو المقبل.

- يقوم قطار رقم 2041 الساعة 8:30 صباحاً من محطة الأقصر.

- يصل القطار إلى القاهرة الساعة 5:25 مساءاً.

استعدادات السكة الحديد لعيد الأضحى المبارك

- تم رفع درجات الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

- تواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات.

- زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.

- تشديد الرقابة على منافذ بيع التذاكر.

- التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء.

- استمرار تكثيف أعمال الصيانة.

- عدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة.

- التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية.