تنفيذ 31 قرار إزالة ضمن الموجة 21 بحي الجناين بالسويس

نفذت رئاسة حي الجناين بمحافظة السويس بإشراف اللواء أركان حرب أحمد محمد شاكر، 31 قرار إزالة، ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأعلن حي الجناين بمحافظة السويس، أنه في إطار تنفيذ أعمال الموجة رقم 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية والمباني المخالفة التي صدر لها قرارات إزالة بلغت31 قرارا بمنطقة أبو سيال بحي الجناين بالسويس.

متابعة ميدانية من مدير أمن السويس والقيادات

وأوضح بيان حي الجناين أن تنفيذ قرارات الإزالات تمت بنجاح بمتابعة ميدانية من اللواء عبد الرحمن هريدي مدير أمن السويس وخالد سعداوي السكرتير العام والعميد إيهاب سراج السكرتير العام المساعد، وجرى تنفيذ الحملة بقيادة وإشراف اللواء أحمد محمد شاكر رئيس الحي والجهاز المعاون ومساعد مدير أمن السويس للأمن العام ورئيس مباحث مديرية الأمن ونائب مأمور قسم الجناين ورئيس مباحث قسم الجناين وقوات الأمن.

استرداد 2090 متر من أراض الدولة بمنطقة أبوسيال

وأشار حي الجناين إلى أن حملة الإزالات تعددت صورها بين تعديات بالبناء المخالف والصادر له قرارات إزالة على مساحة 2090 مترًا وأسوار بالطوب الدبش مخالفة وصدر لها قرارات إزالة تعدي على أملاك الدولة بمنطقة أبو سيال بحي الجناين بمشاركة جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة السويس، ومساعد رئيس الحي والإدارة الهندسية وقسم التنظيم وقسم الإشغالات وقسم البيئة وقسم المرافق والمتابعة بالحي