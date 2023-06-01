«التعليم» تعلن رابط وموعد التسجيل لرياض الأطفال في محافظة السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، رابط وموعد التسجيل لمرحلة رياض الأطفال في المدارس المختلفة، التابعة للإدارات التعليمية الثلاث، للعام الدارسي 2023-2024، كما أعلنت المواعيد والشروط المحددة للتقديم.

رابط وموعد التسجيل لرياض الأطفال بمحافظة السويس

أوضح البيان الصادر عن مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، رابط وموعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال بمحافظة السويس، يتضمن فتح برنامج التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024 سيكون متاحًا للمدارس الرسمية للغات والمتميزة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، من خلال الرابط التالي kg.edusuez.com.

وتابع بيان مديرية التربية والتعليم، بأن التقدم للمدارس الرسمي العربي، سيكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

مواعيد التقدم لمرحلة رياض الأطفال 2023–2024

وعن مواعيد التقديم لمرحلة رياض الأطفال العربي في محافظة السويس، أعلنت المديرية أن موعد التقديم سيكون خلال الفترة من الأول من يونيو وحتى 30 يونيو 2023.

ويبدأ التسجيل علي الموقع الإلكتروني للمدارس الرسمية للغات والمتميزة من اليوم الاول من يونيو إلى 30 يونيو 2023، ويغلق الموقع في الأول من يوليو العام الجاري، ولا يجوز الاستثناء من موعد التسجيل.

موعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الفرنسية

وتضمن إعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، أنه بالنسبة للتقدم للمدرسة الفرنسية سيكون التقدم مباشره داخل المدرسة، بسحب استمارة تقديم من إدارة المدرسة، من اليوم الخميس الموافق الأول من يونيو.

وأكدت المديرية بحسب الإعلان أنّه لا يجوز قبول الأطفال برياض الأطفال في سن الإلزام «6 سنوات» طبقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وأنه سيتم إعلان مواعيد تقديم الاستمارات وفحص البيانات مع وجود الطفل عند تقديم استمارات التقدم بالمدرسة مع الالتزام، واتخاذ كل التدابير الوقائية في أثناء التقديم.