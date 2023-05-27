موعد إعلان نتيجة الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في محافظة السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، موعد نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي، بالإدارات الثلاث التابعة للمحافظة، وكذلك الصف السادس الابتدائي.

موعد نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي

أوضح البيان الصادر عن المديرية، تحت إشراف ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أن نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي، سوف يجرى إعلانها غدا الأحد، وفقا للقرار الوزاري رقم 141، الصادر بتاريخ 9 سبتمبر 2022.

موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي

ولفت بيان مديرية التربية والتعليم، إلى أن نتيجة الشهادة الابتدائية، في مختلف مدارس السويس، سوف يجرى إعلانها بعد غد الاثنين، تنفيذا لتعليمات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بالحرص على مصلحة الطلاب.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالسويس، على منع تحصيل أية مبالع مالية، مقابل إعلان النتائج، أو تسليم الشهادات الخاصة بالدرجات أو النجاح للطلاب.

وأكدت المديرية، ضرورة التزام العاملين بالمديرية والمدارس والإدارات، كل فيما يخصه، وأنه على الرؤساء المباشرين ومديري الإدارات وإدارة الأمن بالمديرية، والإدارات التعليمية الثلاث، اتخاذ ما يلزم طبقا للقانون، ووفقا لاختصاصتهم نحو مساءلة كل من يخالف ذلك.