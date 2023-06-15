«التموين»: منافذ البقالين تعمل بكامل طاقتها غدا حتى التاسعة مساء

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منافذ بقالي التموين تعمل غدا الجمعة، بكامل طاقتها حتى الساعة 9 مساء، دون إغلاق باعتبار يوم الجمعة يوم العطلة الأسبوعية، موضحة أنه لا توجد عطلات لمنافذ بقالي التموين، تسهيلا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية في صرف السلع في أي يوم خلال الأسبوع.

فتح منافذ صرف السلع

وتبدأ منافذ بقالي التموين لصرف السلع يوميا في فتح أبوابها أمام المواطنين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، على مدار 12 ساعة يوميا، في حين تقر وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع من نطاق محافظة صدور البطاقة التموينية فقط، إذ لا تتمكن الأسر صاحبة البطاقة من صرف التموين من أي محافظة أخرى بخلاف المحافظة الصادر منها البطاقة.

السلع التموينية

وتضخ وزارة التموين من خلال 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية، عدد 31 صنفا غذائيا وغير غذائيا مدرجين على قائمة السلع التموينية، والتي توفرها الوزارة لعدد 23 مليون أسرة مدرجين على منظومة الدعم التمويني.

وتستقبل وزارة التموين شكاوى المواطنين من بقالي التموين أو من الأسعار، عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو من خلال الاتصال على الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية.