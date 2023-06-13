وزارة التموين تزف بشرى سارة للمواطنين عن أسعار اللحوم في عيد الأضحى

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف ضخ اللحوم في الأسواق، لتوفير احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى، وخلق وفرة في اللحوم المعروضة بما يساهم في استقرار أسعار اللحوم والحد من ارتفاعها، مشيرة إلى تعاقدها على 25 ألف رأس ماشية من عدة دول.

وزارة التموين والتجارة الداخلية

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى لن تشهد ارتفاعا في سعر كيلو اللحم سواء في السلاسل التجارية أو محال الجزارة أو في المعروض من الشركة القابضة للصناعات الغذائية داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيها للكيلو بتخفيض أكثر من 30% في سعر الكيلو عن الأسواق المحلية.

استقرار أسعار اللحوم

وأرجعت المصادر السبب في استقرار أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة إلى الوفرة في كميات اللحوم التي ستشهدها السوق المحلية قبل عيد الأضحى، نتيجة رؤوس الماشية التي سيتم ذبحها لضح اللحوم عبر المجمعات ومنافذ وزارة التموين والسيارات المتنقلة التي توفر من خلالها الوزارة السلع للمواطنين في ميادين المحافظات والشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا اللحوم السودانية الطازجة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيها للكيلو جرام، وتتيح لكل مواطن شراء 2 كيلو من اللحوم لضمان إتاحتها أمام جميع المواطنين وذلك عبر مجمعات النيل والأهرام والمصرية التابعة لوزارة التموين.