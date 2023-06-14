السيسي: الدولة ستعيد بناء المساجد والكنائس المتهالكة بالشكل الصحيح واللائق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إنَّه جرى إنجاز أول 20 كيلومترًا من محور المحمودية، وخلال فترات العمل آثار البعض أقاويل بشأن هدم مساجد متهالكة ومقامة بشكل مخالف يعرض مرتاديها للخطر، فضلًا عن إعاقتها لحركة السير على الطرق، ليؤكّد الرئيس أنَّ الدولة مهتمة بالبناء وليس الهدم، وما يتمّ هدمه هو المباني غير الملائمة، مشددًا على أنَّ الدولة ستعيد بناء المساجد والكنائس بالشكل الصحيح واللائق.

وأضاف «السيسي» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب والمنعقد في محافظة الإسكندرية، أنَّ محور المحمودية يجرى بناءه على مدار 3 سنوات بواقع 55 كيلومترًا وصولًا لمحافظة البحيرة: «علشان تبقى أنت في الإسكندرية تمشي على محور جديد منها للبحيرة، ده معناه إن البلد بقت في مكان تاني خالص».

وتابع رئيس الجمهورية أنَّ «الدولة فيها تخطيط يتولاه علماء ودكاترة جامعة ودكاترة في الوزارات المتخصصة والمعنية، يضعون تصور، إن استطاعت الدولة تنفيذه فهو خير، ولو مقدرتش هيكون خطط على ورق».