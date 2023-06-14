السيسي: 400 ألف وحدة غير صالحة للسكن بالإسكندرية.. والبديل يتكلف 150 مليار جنيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ هناك 400 ألف وحدة غير صالحة للسكن في الإسكندرية، والإسكان البديل تكلفته 150 مليار جنيه، متابعا أنّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحدّث عن مشروعات بشائر الخير ومشارف، والأخيرة كانت أرض سبخية تحتاج إلى كثير من العمل، لكن الدولة قررت خوض الصعاب والبناء عليها لتوفير سكن بديل.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في جامعة برج العرب التكنولوجية، أنّ الدولة تخطط لبناء طريق يربط مدينة العامرية بالطريق الصحراوي.