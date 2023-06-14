الحاجة «تفيدة» أحد نزلاء دار المسنين بالبحيرة: طلبت من الرئيس الحج وقالي ادعيلي

يعيش نزلاء دار المسنين بقرية الأبعادية بمدينة دمنهور، حالة من الفرحة عقب لقائهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته للمحافظة اليوم، بعدما التقى عدد منهم واستمع إلى طلباتهم.

وكان للحاجة تفيدة عبدالغفار تصريح مع الرئيس إذ أعربت عن فرحتها بمقابلة الرئيس السيسي مضيفًا في تصريحات لـ«الوطن»،: «كان نفسي أقابله وأشوفه من زمان علشان أطلب منه اللي نفسي فيه.. لم أتوقع أن أقابله».

وتابعت قائلة: «مجاش في بالي أقابله النهاردة ربنا حققلي أمنتي»، موضحة أنها طالبت من الرئيس زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج أو العمرة.

سيدة تطلب من الرئيس زيارة بيت الله الحرام

وأشارت الحاجة «تفيدة»، أحد نزلاء دار المسنين بقرية الأبعادية، إلى أن الرئيس مازحها أثناء طلبها لتأدية فريضة الحج أو العمرة: «ابقى ادعيلي وادعى لمصر هناك ربنا يحفظها» قائلة: «الحمد لله حملي هيتحقق أنا تعبت كتير ودا عوض ربنا ليا من الرئيس يارب تكمل على خير».

كانت شهدت قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة شهدت اليوم افتتاح عدد من مشاريع حياة كريمة، وافتتاح مستشفى كوم حمادة المركزي بتكلفة إجمالية بلغت 823 مليون جنيه.