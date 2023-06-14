مدير مستشفى كوم حمادة التخصصي: نخدم مليون نسمة من سكان البحيرة

قال الدكتور أحمد الفقي، مدير مستشفى كوم حمادة التخصصي، إنَّ مستشفى كوم حمادة التخصصي مقام على مساحة 3100 مترمربع، ومكون من أرضي و5 أدوار فضلًا عن مبنى الخدمات بإجمالي مساحة إنشائية 16 ألف متر مربع بإجمالي تكلفة إنشائية وأنظمة 312 مليون جنيه.

وأضاف «الفقي»، خلال حواره أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، أن التجهيزات الطبية وغير الطبية موردة من وزارة الصحة والسكان بالاشتراك مع صندوق تحيا مصر بتكلفة حوالي 458 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنَّ المستشفى تحتوي على 252 سريرًا نوعيًا منهم 20 سرير عناية و22 سرير حضانة فضلا عن 40 ماكينة غسيل كلوي، و110 أسرة داخلية، و6 غرف عمليات، 15 سرير إفاقة و16 سرير طوارئ، بالإضافة إلى 20 عيادة خارجية وأقسام الأشعة والمعامل والجهاز الهضمي والعلاج الطبيعي والأسنان.

وتابع أنَّ المستشفى مشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والكشف البكر عن أورام القولون والقضاء على فيروس سي وتنظيم الأسرة، المستشفى تخدم حوالي مليون نسمة من سكان محافظة البحيرة.