مدبولي: ارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحي في البحيرة إلى 40%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن نسبة تغطية الصرف الصحي في البحيرة ارتفعت من 28% إلى 40% خلال الـ9 سنوات الأخيرة، موضحا أنه مع اكتمال مبادرة «حياة كريمة» ستصل نسبة التغطية إلى 100%: «المشروعات اللي بتتعمل في معالجة مياه الصرف الصحي عملاقة، وجميعها نماذج لمشروعات الدولة عملتها خلال 9 سنوات».

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، والمنعقد في محافظة الإسكندرية، أنه بالنسبة لمحافظة الإسكندرية فكانت تعاني خلال الـ4 سنوات الماضيين من الأمطار، موضحا:«محافظة الإسكندرية تاريخيا كان فيها شبكة صرف أمطار معزولة عن الصرف الصحي، وخلال فترة زمنية معينة منذ 30 سنة تم إلغاء تلك الشبكة وربطها بالصرف الصحي، ومع التغيرات المناخية أصبحت حجم المياه اللي بينزل من الأمطار أضعاف قدرات شبكة الصرف الصحي الموجودة، وده دفع الرئيس السيسي بأن يوجه بإنشاء محطة لصرف مياه الأمطار للإسكندرية وحدها بعيدا عن الصرف الصحي».

وتابع: «نفذنا مرحلة هتخلص بنهاية شهر أكتوبر الحالي بواقع 1.4 مليار جنيه، وبدأ المواطن الإسكندراني يشعر أن المشكلة بدأت تقل حدتها، وبقى عندنا خطة بنفذها على قدم وساق، وحماية من أخطار السيول».