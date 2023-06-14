مدير تنفيذ مشروعات الإسكندرية: «نفق وكباري السادات» يحل مشكلة الاختناقات المرورية

قالت المهندسة عبير ماجد، مدير تنفيذ مشروعات منطقة الإسكندرية بالجهاز المركزي للتعمير والإسكان، إن مشروع نفق وكباري السادات للسيارات والمشاة عند تقاطع شارع السادات مع طريق الكورنيش يهدف إلى حل مشكلة الاختناقات المرورية في المنطقة، فضلا عن توسعة الكورنيش ليصبح 10 حارات بدلا من 6، إلى جانب تأمين أرواح المواطنين بفصل حركة المشاة عن السيارات بعمل ممشى سياحي وأنفاق للمشاة.

وأضافت «ماجد»، خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، أن المشروع يتكون من نفق يبدأ من شارع السادات عبارة عن 3 حارات للدخول و3 للخروج بطول 150 مترا، ويستمر النفق أسفل طريق الكورنيش بعدد 3 حارات للدخول و3 حارات للخروج بطول 60 مترا وارتفاع 6 أمتار، فضلا عن كونه يشمل نفقا لليمين ولليسار للمشاة بعرض 2.5 متر وارتفاع 2.5 متر؛ لينتهي النفق في اتجاه البحر بدوران لليسار بعدد 2 كوبري، و3 حارات للخروج بطول 200 متر، و3 حارات للخروج بطول 130 مترا.

250 مترا طول الممشى السياحي

وتابعت أن الممشى السياحي بطول 250 مترا وعرض 6 أمتار على البحر مباشرة، ويرتفع عن سطح البحر من 5 إلى 9 أمتار، بالإضافة إلى توسعة طريق الكورنيش ليصبح 10 حارات بدلا من 6 بعرض 35 مترا، فضلا عن 2 رصيف للمشاة على كل جانب بطول 600 متر تقريبا.