ضبط 23 طن قمح في مخازن بدون ترخيص بـ6 مراكز بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط 23 طن قمح في مخازن بدون ترخيص بمراكز «بيلا، وبلطيم، وقلين، وكفر الشيخ، ودسوق، وفوه»، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط 23 طن قمح في مخازن بدون ترخيص

وضبطت حملة التموين 2.5 طن قمح لدى، «ع.م.م.ف»، 53 سنة، من بيلا، و8 أطنان قمح لدى، «ي.ح.س»، 56 سنة، من بيلا، و2.325 طن قمح لدى، «ش.ص.ب»، 46 سنة من بلطيم، و1.300 طن، لدى «أ.م.ع»، 33 سنة، من قلين، و2.370 طن لدى، «م.ح.أ»، 36 سنة ، من مدينة كفر الشيخ، و5.800 طن، لدى «م.ح.ع»، 37 سنة من مدينة دسوق، و1.55 طن لدى «خ.م.ع»، من مدينة فوه.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

تذليل العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه في وقت سابق، بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح لموسم عام 2023، للشون والصوامع، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.