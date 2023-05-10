مباحث التموين تضبط موادا غذائية مجهولة المصدر في القاهرة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة؛ لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجاري واستغلال السلع.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

كميات من المواد الغذائية

- ضبط مسئول عن محل مواد غذائية «دون ترخيص» كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته كميات من المواد الغذائية والسجائر مختلفة الأنواع، جميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج.

- ضبط مسئول عن ثلاجة مجمدات «دون ترخيص» كائنة بدائرة قسم شرطة الموسى، لتجميعه بداخلها كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.