باحث اقتصادي: الدولة تبنت 3 مشروعات كبرى تؤهل مصر للمستقبل

قال الدكتور محمد شادي، باحث اقتصادي، إنَّ الدولة تبنت 3 مشروعات قومية رئيسية كبرى تؤهل مصر للمستقبل، وتقلل معاناتها وتأثرها بالأزمات، أبرزها التحول لمركز إقليمي للطاقة، ونقلها من مناطق الفائض للعجز، والتحول إلى مركز عالمي للتجارة وتداول الحاويات مثل مشروع قناة السويس وإعلان ميناء بورسعيد بين 10 الأفضل عالميا لتداول الحاويات، ثمَّ زيادة الاكتفاء الذاتي للغذاء والطاقة ومشروعات الدلتا الجديدة.

المصريون دفعوا تكلفة الإصلاح

وأضاف «شادي» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب والمنعقد في محافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ التحدي كبير والمصريون دفعوا تكلفة الإصلاح خاصة هذا الجيل، ولكننا مكملين، مضيفًا: «ربنا بيدي الكتف على قد الحمل.. وفيه أجيال دايماً بتشيل».

حل مشكلة سعر الصرف

وتابع الباحث الاقتصادي: «جيل 52 شال وكذلك جيل 73» مشيرا إلى أن «الإدارة تستطيع حل مشكلة سعر الصرف بضخ سيولة دولارية في السوق، ولكن التخوف من الظروف المقبلة والتي تتسم بالغموض بسبب الأزمة العالمية والتوازن هو الحل».