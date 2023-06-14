الرئيس السيسي: نحتاج لاستمرار حالة الحوار الوطني وسأوافق على المخرجات دون قيود أو شروط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن جلسات الحوار الوطني ناقشت القضايا بطرق مختلفة، وشهدت تفاهما كبيرا وسط الاختلاف، متابعا «الحوار الوطني هدفه إن كل واحد يتكلم ويقول وجهة نظره التي تستهدف مصلحة الوطن، ولا أحد منا يمكنه القول إنه يملك مصلحة الوطن، فجميعنا نتملك بلدان ومسؤولين عنها».

وتابع «السيسي» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المنعقد في محافظة الإسكندرية: «مفيش حد بيتهم حد بالخيانة أو العمالة أو الجهل، ولكننا بحاجة للتنظيم، لذلك نحتاج لاستمرار حالة الحوار الوطني، والمخرجات التي ستنتج عنه في مختلف المحاور وتقع تحت صلاحية الرئيس طبقا للدستور والقانون سأصدق عليها مباشرة، وما خارج صلاحيات الرئيس سيحال للبرلمان فورا للتحرك».

وأضاف الرئيس السيسي: «كل ما يقع تحت صلاحية الرئيس أو الحكومة سأوقع عليه دون قيد أو شرط، طالما أنها داخل صلاحيات المسؤولية دستوريا وقانونيا».