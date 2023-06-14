عضو «الحوار الوطني»: أتوقع سرعة إحالة 3 مخرجات للجهات التشريعية بعد موافقة الرئيس عليها
كتب:
يسرا البسيوني
05:07 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
النائبة أميرة صابر
قالت أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني رفع 3 موضوعات جرى الاتفاق عليها خلال الجلسات الماضية من الحوار، إلى رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الوطني للشباب المقام ببرج العرب الآن، وهي:
1- ضرورة تعديل قانون الوصاية على المال
2- ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات
3- إصدار قانون مكافحة للتمييز تحقيقا للاستحقاق الدستوري
وأكدت صابر، أن الرئيس وافق لحظيا على ما طرحه المستشار محمود فوزي من الموضوعات المتفق عليها، مضيفة: «أتوقع إحالة سريعة لمشروعات هذه القوانين للجهات التشريعية».