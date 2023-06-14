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عضو «الحوار الوطني»: أتوقع سرعة إحالة 3 مخرجات للجهات التشريعية بعد موافقة الرئيس عليها

كتب:

يسرا البسيوني
05:07 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
النائبة أميرة صابر

النائبة أميرة صابر

قالت أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني رفع 3 موضوعات جرى الاتفاق عليها خلال الجلسات الماضية من الحوار، إلى رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الوطني للشباب المقام ببرج العرب الآن، وهي:

1- ضرورة تعديل قانون الوصاية على المال

2- ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات

3- إصدار قانون مكافحة للتمييز تحقيقا للاستحقاق الدستوري

وأكدت صابر، أن الرئيس وافق لحظيا على ما طرحه المستشار محمود فوزي من الموضوعات المتفق عليها، مضيفة: «أتوقع إحالة سريعة لمشروعات هذه القوانين للجهات التشريعية».

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