المستشار محمود فوزي أمام الرئيس السيسي: الحوار الوطني جاء في توقيته

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن تجربة الحوار الوطني كشفت أن ما يجمعنا أكبر وأكثر بكثير مما نحن مختلفون فيه، وجرى الكشف عن ذلك عندما بدأنا نسمع بعضنا، وعرفنا أن ما يجمعنا كثيرا، وأعطينا نفسنا فرصة لفهم بعض.

واستعرض «فوزي»، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما جرى وما يجري في الحوار الوطني، قائلا إن الحوار الوطني جاء في توقيته وترتيب أولوياته السليمة.

وأوضح أن الجلسة الأولى للحوار الوطني التي انطلقت في 3 مايو كانت شديدة التنوع في الحضور والأفكار وحضرها كل مكونات المجتمع المصري، وجرى عقد 31 جلسة بإجمالي مناقشة 50 موضوعا، بحضور 2600 مشارك، ممثل منهم 65 حزبا، فضلا عن حضور 16 سفيرا وممثلا لمنظمة أجنبية، و266 وسيلة إعلامية.

وقاطع مقدم الجلسة الحوارية المستشار محمود فوزي معلنا انتهاء الوقت المخصص له، إلا أن الرئيس السيسي مازحه قائلا: «استنى بس، بقاله سنة وشوية بيتعذب هو والمجموعة في جلسات وعمل ممتد، وهو مش هيقدر يغطي 5 دقائق، أديله فرصة»، وبالفعل استكمل المستشار محمود فوزي حديثه.