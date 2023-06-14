تمهيد ومسح الشوارع في بيلا تمهيدا لتوصيل مشروع الغاز الطبيعي للمنازل

وجّه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، علي أمين، نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة وجهاز النظافة بمجلس المدينة، بسرعة تمهيد الشوارع وترميمها بعد الانتهاء من أعمال الحفر لمشروع الغاز الطبيعي بمدينة بيلا، في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حملات مكبرة لتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة

شنّ جهاز النظافة بالمدينة، حملات مكبرة، لتحسين مستوى النظافة، ورفع القمامة، وكفاءة الشوارع والميادين، وشملت تمهيد وتسوية شارع عبد المنعم رياض بعد انتهاء أعمال الحفر تمهيداً لتوصيل الغاز الطبيعي، لتسيير حركة المواطنين والسيارات، وجارٍ استكمال باقي الأعمال، كما جرى استكمال أعمال رفع القمامة والمخلفات من شوارع وأحياء وميادين المدينة، بإشراف أحمد فتحي، رئيس قسم النظافة بالمدينة.

الانتهاء من إصلاح وتمهيد الشوارع والطرقات

وشدّد رئيس مركز ومدينة بيلا، على سرعة الانتهاء من إصلاح وتمهيد الشوارع والطرقات التي جرى العمل بها ضمن خطة إدخال مشروع الغاز الطبيعي لمدينة بيلا، موجهاً تشكيل مجموعة عمل تضم متخصصين من شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والسنترال وغيرهم على أن تكون مهمة هذه المجموعة مرافقة عمال حفر مشروع الغاز أثناء قيامهم بالحفر تحسباً لأي أخطاء قد ينجم عنها كسر أو قطع للكابلات ليتم إصلاحها علي الفور.

رصف عدد كبير من شوارع مدينة بيلا

وأوضح أنه جرى رصف عدد كبير من شوارع مدينة بيلا التي تم الانتهاء من أعمال الحفر والتكسير بها لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بالإضافة إلى رصف عدد كبير من الشوارع الرئيسية والطرق الرئيسية بنطاق مركز بيلا، لرفع كفاءة الشوارع والميادين، لتقديم أفضل الخدمات المتميزة للمواطنين.