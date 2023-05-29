نقل رئيس بيلا روسيا إلى المستشفى بعد لقاء بوتين.. «حالته حرجة»

أعلنت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، نقل رئيس بيلاروسيا، ألكساندر لوكاشينكو، إلى المستشفى الطبي المركزي في موسكو، وذلك بعد لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشارت المجلة الأمريكية، إلى إرسال أفضل المتخصصين لعلاج رئيس بيلا روسيا، والذين أكدوا أن حالته حرجه

رئيس بيلا روسيا لم يظهر علنا منذ 9 مايو

وأشارت المجلة، إلى أنه لم تكن هناك معلومات عن مكان وجود رئيس بيلا روسيا أو حالته الصحية لفترة طويلة، ولم يظهر علنا أو يشارك في المناسبات الرسمية منذ احتفالات يوم النصر في موسكو ومينسك في 9 مايو الجاري.

وفي 24 مايو الجاري، شارك لوكاشينكو في المنتدى الاقتصادي الأوراسي في موسكو، وقال إن عملية نقل الأسلحة النووية الروسية إلى بيلاروسيا قد بدأت بالفعل في إطار الاتفاقات الثنائية.

يشار إلى أن رئيس بيلا روسيا ألكساندر لوكاشينكو من مواليد 30 أغسطس 1954 ويبلغ من العمر 69 عاما، وجرى انتخابه في 20 يوليو 1994 وأعيد انتخابه في 2001، 2006، 2010 و2015، 2020.