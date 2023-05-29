مركز شباب بيلا يحتفل بأبطاله في أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية بتونس

«بتورتة وشيكولاتة»، هكذا احتفلت أسرة المصارعة، بمركز شباب بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، من قادة ومدربين وأولياء أمور بأبطال المصارعة الرومانية، من أبناء مركز شباب بيلا، بعد حصدهم 3 ذهبيات والمراكز الأولى في بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية التي أُقيمت بدولة تونس خلال الفترة من 15 إلي 21 مايو.

الاحتفاء بأبطال المصارعة الرومانية بـ«تورتة وشيكولاتة»

وحرص القائمون علي أسرة المصارعة على الاحتفاء بأبطال المصارعة الرومانية عن طريق تورتة كُتب عليها «ألف مبروك أبطال أفريقيا»، وتوزيع الشيكولاتة علي الحضور، بمشاركة الكابتن ياسر صقر، مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية.

«نور الدين»: نفتخر بما حققه لاعبونا

«حرصنا على التجمع ونفتخر بما حققه لاعبونا، ومدربنا، ونقول لهم شكراً لكم، ولما فعلتموه من إنجاز، ولتشجيعهم علي تحقيق المزيد من النجاح، وتحقيق ميدالية في بطولة العالم إن شاء الله»، بهذه الكلمات بدأ أدهم نور الدين، عضو مجلس إدارة مركز شباب بيلا «تحت السن»، ومسؤول النشاط الرياضي، حديثه لـ«الوطن»، لافتاً أنه تم تنظيم احتفالية صغيرة للاحتفاء بأبطال المصارعة الرومانية من أبناء مركز شباب بيلا، بعد حصدهم 3 ذهبيات والمراكز الأولى في بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية التي أُقيمت بدولة تونس خلال الفترة من 15 إلي 21 مايو.

الاحتفالية كانت من تنظيم القائمين على أسرة المصارعة

وتابع «نور الدين»: «الاحتفالية كانت من تنظيم القائمين على أسرة المصارعة وهم القائد أحمد حمد، والقائد أيمن عميرة، والقائد أحمد السكرى، باعتبارهم الداعمين والصفوف الأولى في ضهر أبناءنا لإنتاج جيل ذهبي جديد من أبطال المصارعة، ولا ننسى جهود المدربين وهم الكابتن أبو غنام الرحماني، والكابتن ياسر صقر، والكابتن، محمد غالي، والكابتن أدهم نور الدين، والكابتن عبد الرحمن بدير».

استعدادات لبطولة العالم للمصارعة الرومانية

استعدادات مكثفة لبطولة العالم للمصارعة الرومانية لعام 2023، التي يُشارك بها عدد من الناشئين أبناء مركز شباب بيلا، وفقاً لـ«نور الدين»: «هدفنا نحقق ميداليات ومراكز متقدمة في بطولة العالم لرفع اسم مصر عالياً، وتشريف محافظة كفر الشيخ».

أبناء مركز شباب بيلا يحصدون 3 ميداليات ذهبية في بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية

وحصل أبناء مركز شباب بيلا أحمد عبد الباري بكري، صاحب الـ17 عاماً، على الميداليتيتن الذهبيتين والمركز الأول، في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية «ناشئين، وشباب»، كما حصل عمر محمد حسين، صاحب الـ16 عاماً، على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية للناشئين لعام 2023، التي أُقيمت بتونس فى الفترة من 15 إلى 21 مايو الجاري برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

أحمد عبد الباري بكري

ويلعب أحمد عبد الباري بكري، ضمن صفوف المنتخب، وهو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ بمركز شباب بيلا، ويبلغ من العُمر 17 عاماً، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية ببيلا، وسبق أن حصل علي المركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية بالمغرب في عام 2022، والمركز الثالث في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة الحرة بالمغرب في عام 2022.

عمر محمد حسين

يلعب عمر محمد حسين، ضمن صفوف المنتخب، وهو ابن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ بمركز شباب بيلا، ويبلغ من العُمر 16 عاماً، وهو طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية ببيلا، وسبق أن حصل على المركز الأول في بطولة أمم أفريقيا للمصارعة الرومانية بالمغرب في عام 2022.

المنتخب القومي للمصارعة الرومانية يكتسح الترتيب العام لقارة أفريقيا

وحقق منتخب مصر للمصارعة إنجازا رياضيا كبيرا بحصوله على كأس البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس الشقيق بقيادة ياسر صقر، وحصوله علي 24 ميدالية ذهبية و3 ميداليات برونزية وميدالية فضية، عبارة عن 9 ميداليات ذهبية للناشئين، و8 ميداليات ذهبية وميداليتين برونزيتين للشباب، و7 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وبرونزية، بجانب 3 كؤوس للثلاثة مراحل المشاركة في البطولة، حيث اكتسح المنتخب الترتيب العام لقارة أفريقيا، في البطولة التي أُقيمت من 15 حتى 21 مايو الجاري، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.