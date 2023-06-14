مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: مصر تمتلك قطاعا مصرفيا قويا يلبي احتياجات المستثمرين

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنَّ مصر تمتلك بنية تحتية قوية من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعا مصرفيا قويا ومشهود له بالكفاءة دوليا ويلبي احتياجات المستثمرين، ووفرة الأيدي العاملة التي تحتاج لمزيد من المهارات.

ديمتري: اتجاه الدولة للتعليم الفني يثري الصناعة

وأضاف «ديمتري» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في محافظة الإسكندرية، أنَّ اتجاه الدولة للتعليم الفني الذي يثري الصناعة وتدريب عمالة ماهرة لا يقل أهمية عن باقي مدخلات الصناعة والإنتاج، مؤكدًا أنَّ الصناعة المصرية لم تتأخر لحظة واحدة رغم الأزمات المتتالية، ولم ينقص دواء أو أي من المواد الغذائية في أكثر الفترات صعوبة.

مبادرة ابدأ يجب تعميمها كفكرة

وتابع مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني أن قرارات القيادة السياسية دائمة داعمة للصناعة الوطنية وتوفير المنتجات محليًا للمواطنين، مستشهدا بمبادرة ابدأ وأنه من أوائل الداعمين لها وحققت نجاحات خلال وقت قصير لعدة أسباب أبرزها تحديد الأهداف ومنها زيادة المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتحديد المخاطبين من المبادرة وهم المصنعون والمنتجون المحليون.

وأوصى بضرورة تعميم فكرة مبادرة ابدأ لدعم الصناعة على جميع أوجه الاستثمار والمجالات، أي الاهتمام بمخاطبة المعنيين لإنجاح أي مبادرة وجهود الحكومة الجادة في دعم الصناعة الوطنية.

تابع «ديمتري»: «تم إطلاق مبادرة لدعم الصناعة بـ160 مليار جنيه تتحمل فيها فرق سعر الفائدة بحوالي 12 مليار جنيه وفقا للمذكور بالموازنة العامة للدولة»، مقترحا تحفيزا إضافيا للتصدير ورفع الأعباء عن المصدرين.