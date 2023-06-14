أمينة العلاقات الخارجية بـ«حماة الوطن»: الحوار الوطني نجح في جمع كل أطياف الشعب

قالت إيمان أبو غزالة، أمينة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن بالإسكندرية، إنَّ مشاركتها بالحوار الوطني فخر وفرصة تاريخية لجمع الآراء من مختلف الأطياف والتوجهات في منبر واحد.

وأضافت «أبو غزالة» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني للشباب والمنعقد في محافظة الإسكندرية، أنَّ الحوار الوطني له عدة أوجه إيجابية أبرزها جمع فئات المجتمع المختلفة والقوى الوطنية والمعارضة الموجودة دون إقصاء أو خوف، قائلةً: «من خلال لجان وقطاعات الحزب نزلنا الشارع واستمعنا لآرائهم وأعضاء الحزب شاركوا بجلسات الحوار الوطني».

وتابعت أمينة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن بالإسكندرية، أنَّ المساهمة في إنجاح الحوار الوطني تساعد على بناء جمهورية جديدة بحياة سياسية واقتصادية يستفيد منها أبناء الوطن، «نحن كحزب نمشي على خطى الدولة ومشروعاتها التي تستهدف المواطن البسيط، وبجانب العمل السياسي نهتم بالعمل الخدمي والمشاركة في المبادرات مثل مبادرة لطرح 660 طن لحوم شهريا في المحافظات بسعر التكلفة ومبادرة كتف في كتف لدعم الأهالي في تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية، والشباب اهتمامنا الأول وتحفيز الكوادر الشابة ومساندتهم عبر تقديم المبادرات وبرامج التدريب».