موعد تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر 2023‪

أصبح تنسيق الشهادة الإعدادية 2023‪ الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر هو حديث الدائر بين المواطنين منذ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية وتكريم العشرة الأوائل و يتجه الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة موعد تنسيق الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر والبحث عن مدارس البدائل

تنسيق الشهادة الإعدادية بمحافظة بالبحر الأحمر 2023‪

كشف الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن موعد تنسيق الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر سيتم الإعلان عنه في نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى انتهاء فترة تلقي طلبات التظلمات على نتيجة امتحانات شهادة الشهادة الإعدادية اليوم الأربعاء، ومن المقرر إعلان نتائج التظلمات خلال الأيام المقبلة.

أعلى درجات القبول في تنسيق الثانوية العامة

ولفت وكيل تعليم البحر الأحمر إلى أن قسم البترول بمعهد فني صناعي الخمسة سنوات بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر سيكون الأعلى في درجات القبول بالتنسيق مثل العام الماضي وذلك لزيادة الطلب عليه ولا يقبل سوى عدد محدود من الطلاب.

الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي2023، وبلغت نسبة النجاح 80.4%ونتيجة للصم والبكم 100%، والمكفوفين بنسبة 100%، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%.