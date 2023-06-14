أكثر من 10 آلاف إيطالي يحتشدون في ميلانو لوداع برلسكوني

احتشد أكثر من 10 آلاف إيطالي في ساحة كاتدرائية ميلانو، مساء اليوم الأربعاء، للمشاركة في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني، إلى مثواه الأخير، بحسب ما أوردت فضائية «العربية» الإخبارية قبل قليل.

تجمع أنصار برلسكوني

وعملت السلطات الإيطالية على تنفيذ جنازة رسمية وحداد في وداع رئيس الوزراء الراحل، الذي توفى الاثنين الماضي عن عمر 86 سنة، ومنذ أمس الثلاثاء تجمع الكثير من أنصار برلسكوني خارج منزله، قريباً من ميلانو، لتوديع الملياردير الذي كان رجال أعمال وسياسي ومالك لنادي «إيه سي ميلان» الإيطالي لنحو 30 سنة.

رفع أعلام حزب «فورزا إيطاليا»

وأثناء توديع رئيس الوزراء السابق، رفع أنصاره أعلام حزب «فورزا إيطاليا»، الذي كان يتزعمه برلسكوني، بالإضافة إلى أعلام فرق كرة القدم في المدينة، بما في ذلك فريق «أيه سي ميلان».

مرات توليه رئاسة الوزراء

وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء في إيطاليا لثلاث مرات، في الفترات من 10 مايو 1994 إلى 17 يناير 1995، ومن 11 يونيو 2001 إلى 17 مايو 2006، ومن 8 مايو 2008 إلى 12 نوفمبر 2011، ويُلقب باسم «الفارس» بسبب التكريم الذي حصل عليه في عام 1977 من الرئيس جيوفاني ليوني، كفارس للعمل.

أوسمة حصل عليها رئيس وزراء إيطاليا الراحل

وحصل رئيس وزراء إيطاليا الراحل على عدة أوسمة، ففي 23 سبتمبر 2003، حاز برلسكوني في نيويورك على جائزة «رجل الدولة للعام»، من قبل رابطة مناهضة لتشويه السُمعة، وفي 2 مارس 2006، حاز على جائزة مقدام الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الاحتفال السنوي لـ«تحية الحرية»، وذلك من أجل «القيادة الشجاعة ضد الإرهاب»، وهي مؤسسة أمريكية خاصة.

وفي 27 سبتمبر 2006، حاز على جائزة (Madonnina) الذهبية، المُقدَمة من قبل مجتمع (Don Gelmini)، وذلك للمساهمة الشخصية في إعادة إعمار مدرسة في تايلاند بعد تسونامي، وتوسيع مستشفى في بوليفيا، وحاز على الدكتوراه الفخرية في الإدارة الهندسية من جامعة «كالابريا» في 27 نوفمبر 1991.