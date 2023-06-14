مطار مطروح الدولي يستقبل 7 طائرات سياحية قادمة من إيطاليا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تدفق حركة السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح، عبر طيران الشارتر بمطار مرسى مطروح لموسم صيف 2023، وذلك مع ما تشهده مطروح من رواج للسياحة الخارجية والداخلية هذا العام، وجرى اليوم الثلاثاء، استقبال 7 طائرات قادمة من دولة إيطاليا، ليصل إجمالي عدد الرحلات التي استقبلها مطار مرسى مطروح منذ بداية الموسم السياحي في مايو الماضي وحتى الآن 21 رحلة طيران شارتر بواقع 16 رحلة من دولة إيطاليا وعدد 3 رحلات من دولة التشيك ورحلتان من دولة سلوفاكيا.

توزيع برشورات للسياح بالمزارات السياحية

وقال محمد أنور مدير عام السياحة في محافظة مطروح، إنه يجرى استقبال رحلات الطيران الشارتر والترحيب بالسياح، مع توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة، وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح، ومتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

وأعرب محافظ مطروح ببيان عن سعادته بهذا الرواج والنشاط السياحي الذى تشهده المحافظة مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف؛ ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة، خاصة شواطئ مطروح ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء وسياحة تاريخية وتثقيفية وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة التي تجعلها من أهم المقاصد السياحية العالمية.